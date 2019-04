Soleil et chaleur au programme jusqu'en début de semaine prochaine

(Belga) Jeudi après-midi, le temps sera ensoleillé et assez chaud avec des maxima de 15-16° sur les hauteurs de l'Ardenne à 21° en plaine, sous un vent modéré de secteur est, a indiqué l'Institut royal de météorologie (IRM).

Durant la nuit, le ciel restera pratiquement serein et les températures redescendront vers des valeurs de 6° en Ardenne à 10° dans le centre. Vendredi, la journée sera à nouveau belle et ensoleillée, avec des maxima de 17° à 22°, sous un vent modéré d'est à nord-est. A la mer, il fera toutefois moins chaud; le vent de nord à nord-est empêchera les températures de dépasser les 17°. Un franc soleil persistera samedi et dimanche, avec des températures allant respectivement de 19° à 23° et de 17° 20°. Si lundi signera le retour de quelques nuages élevés depuis la France, le beau temps sera encore d'actualité jusqu'à mardi. A partir de mercredi, le mercure grimpera jusqu'à 24° et des averses, éventuellement orageuses, risquent de survenir. (Belga)