Soleil et chaleur ce jeudi avant une brève dégradation orageuse

Le temps sera toujours chaud et ensoleillé jeudi après-midi, avec des voiles d'altitude et quelques légers développements nuageux, d'après les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima varieront de 23 ou 24 degrés dans la région littorale et sur les hauteurs de l'Ardenne à 29 degrés en Campine. Le vent de secteur nord sera faible à modéré.

Ce soir, les légères formations nuageuses se dissiperont et seuls de fins bancs de nuages élevés subsisteront. Une masse nuageuse arrivera toutefois de France en fin de nuit. Les minima s'échelonneront de 9 degrés en Ardenne à 16 degrés par endroits en Flandre. Vendredi, le ciel se couvrira de plus en plus. Des ondées orageuses seront possibles, sous des maxima de 23 à 30 degrés. La tendance à l'orage se prolongera samedi matin, surtout à l'est, puis le temps redeviendra sec. Les jours suivants, soleil et forte chaleur seront une nouvelle fois au rendez-vous, avec jusqu'à 32 degrés voire davantage attendus en deuxième partie de semaine.