Soleil et chaleur écrasante pour le début de la semaine

(Belga) Soleil et chaleur seront au menu de lundi après-midi. Les maxima oscilleront de 27 degrés à la mer à 34 degrés en Campine sous un vent faible et de direction variée, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans ses prévisions de la mi-journée. Une brise de mer modérée de nord à nord-ouest s'installera toutefois à la Côte et sur l'ouest du pays en fin d'après-midi.

Lundi soir et la nuit suivante, le temps sera calme et le ciel pratiquement serein. Les températures redescendront autour de 13 degrés dans certaines vallées ardennaises mais afficheront 19 ou 20 degrés dans les grandes villes sous un vent faible de secteur sud à sud-est. Mardi, le soleil sera à nouveau bien présent et la chaleur se fera encore plus écrasante. La nébulosité augmentera toutefois dans le courant de l'après-midi et un orage ne sera pas exclu en fin de journée. Le mercure grimpera jusqu'à 30 degrés dans les Hautes-Fagnes et jusqu'à 36 ou 37 degrés localement dans le centre du pays. Le vent, d'abord faible de secteur sud, deviendra modéré de sud-ouest dans l'intérieur des terres et de nord-ouest au littoral. Mardi soir et la nuit suivante, la nébulosité sera variable avec un risque d'averses et d'orages. Les minima se situeront entre 16 et 20 degrés sous un vent faible à modéré de direction variée. Des rafales seront possibles sous les averses ou les orages. Mercredi, le ciel sera d'abord nuageux à très nuageux avec encore un risque de quelques averses, localement accompagnées d'orage. Dans le courant de la journée, le temps deviendra sec et les éclaircies s'élargiront depuis la Côte. Les maxima seront compris entre 22 degrés à la mer et 28 degrés en Lorraine belge. (Belga)