Soleil et chaleur jusque mercredi, avant un temps plus printanier

(Belga) L'après-midi de dimanche sera ensoleillée avec des maxima de 20 à 26 degrés. Le temps sera presque similaire lundi et mardi, avant une journée de transition mercredi, avec un risque d'averses et d'orages. A partir de jeudi, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit un temps plus frais avec parfois des précipitations, surtout le week-end prochain.

Lundi, le temps sera également ensoleillé avec des températures maximales entre 19 degrés en Hautes Fagnes et 25 degrés dans le centre et en Campine. Le vent sera faible puis modéré d'est à est-nord-est. A la côte, on attend des températures limitées à 22 degrés, à cause d'une brise de mer. La journée de mardi sera chaude et bien ensoleillée. L'après-midi, quelques nuages cumuliformes sont toutefois possibles. Les maxima se situeront entre 22 et 27 degrés. Mercredi sera une journée de transition entre le temps estival des derniers jours et un temps plus printanier qui s'annonce dès jeudi. Ce changement s'accompagnera de précipitations, éventuellement orageuses, mais le timing devra encore être précisé. Le vent d'ouest ramènera de l'air maritime plus frais vers le territoire mais, avant ça, les températures atteindront ou dépasseront même encore les 20 degrés, excepté au littoral. Jeudi, le ciel sera partiellement nuageux avec quelques averses locales. Les maxima se situeront autour des 16 degrés dans le centre. Vendredi, de réguliers passages nuageux sont prévus mais le temps restera sec. Les maxima iront jusqu'à 20 degrés en Campine. Le week-end prochain, des zones de pluie et d'averses devraient traverser le pays. Les maxima ne dépasseront pas les 14 degrés à Bruxelles. (Belga)