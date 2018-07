Vous avez prévu de vivre la petite finale des Diables sur un grand écran ? Voici les prévisions météo

Les supporters des Diables Rouges visionneront samedi le match qui décidera la troisième ou quatrième place de l'équipe nationale à la Coupe du monde de football sous un temps ensoleillé et estival, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Quelques nuages se développeront au fil des heures et l'une ou l'autre averse orageuse pourra éclater dans l'après-midi et le soir en Haute Belgique.

Le thermomètre affichera 21 ou 22° en bord de mer et en Hautes Fagnes et 29° en Campine. Samedi soir, des averses résiduelles et éventuellement orageuses pourront encore se produire dans le sud-est tandis que les cumulus disparaîtront dans les autres régions. La nuit sera calme sous un ciel peu nuageux à serein avec la possibilité de brumes.





La chaleur perdure



Le mercure oscillera entre 9 et 16°. La journée de dimanche débutera sous le soleil avant le développement de quelques nuages cumuliformes qui pourraient dégénérer localement en averses, surtout dans le sud-est.

La chaleur sera présente avec des températures comprises entre 24 et 30°. Soleil et nuages alterneront lundi et une averse isolée pourra se produire. Il fera toujours chaud: 25° à la Côte ou en Hautes Fagnes, près de 30° dans les grandes villes. Une perturbation traversera le pays mardi et le temps sera changeant de mercredi à vendredi.