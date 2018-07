Soleil et chaleur pour le début de semaine

(Belga) Le temps sec et chaud se maintiendra en début de semaine avec quelques champs nuageux qui apparaîtront lundi et mardi. Les maxima iront de 24 degrés en Ardenne à 30 à l'intérieur du pays, a indiqué dimanche l'IRM.

Dimanche après-midi, les maxima se situeront entre 22 degrés en Hautes-Fagnes à 29 ou localement 30 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré de secteur est, ce qui permettra aux températures d'atteindre des valeurs de 27 degrés à la Côte. La nuit de dimanche à lundi sera douce avec des minima de 11 degrés en Hautes-Fagnes et jusqu'à 17 degrés en plaine, sous un vent d'est modéré. Lundi, la journée sera à nouveau chaude et ensoleillée avec tout au plus quelques passages de nuages élevés. Les maxima varieront de 22 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 28 ou 29 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré de secteur est. Au littoral, une brise de mer de nord-est s'établira l'après-midi, ce qui limitera la hausse des températures à 24 ou 25 degrés. Mardi, le soleil et la chaleur seront toujours au programme. A la mer et en Hautes-Fagnes, le mercure ne dépassera pas les 23 degrés, mais ailleurs les températures atteindront des valeurs de 27 à 30 degrés. L'après-midi, pas mal de nuages élevés gagneront le pays depuis la France. Le vent sera faible à modéré de secteur est à nord-est.