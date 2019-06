Soleil et jusqu'à 30 degrés dimanche avant le retour de la pluie en début de semaine

(Belga) Le temps sera ensoleillé et chaud samedi après-midi, avec des maxima de 23 à 27 degrés. Il fera encore plus chaud dimanche, avec jusqu'à 30 degrés. Le début de la semaine sera ensuite variable, parfois pluvieux et progressivement moins chaud, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Dimanche, le temps sera ensoleillé avec des voiles d'altitude. En fin de journée, des nuages se développeront dans l'ouest et pourront dégénérer en averses, éventuellement orageuses. Il fera chaud avec des maxima compris entre 25 et 30 degrés. Le vent de sud sera bien présent, tournant vers l'ouest dans la partie ouest du pays. Dimanche soir, le ciel sera partiellement nuageux dans l'ouest avec le risque de quelques averses. Par contre, l'est du pays profitera encore de larges éclaircies. Lundi, une perturbation progressera lentement d'ouest en est, précédée d'air chaud et instable. Sur l'ouest et le centre, quelques périodes de pluie sont possibles. Dans l'est, des averses pouvant être accompagnées d'orage se manifesteront localement. Les températures maximales pourront encore atteindre 24 degrés en Campine et en Lorraine Belge, et oscilleront autour de 20 degrés ailleurs. Mardi, dans une configuration comparable à la veille, de nouvelles périodes de précipitations sont à craindre avec un risque d'orage local. Maxima de 20 à 24 degrés. Mercredi, il y aura en outre un risque de précipitations plus actives avant que celui-ci ne s'atténue sensiblement le jeudi, sans pour autant disparaître. Le ciel sera ainsi partiellement nuageux avec seulement quelques averses localisées. (Belga)