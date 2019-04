Soleil et nuages berceront la journée de jeudi

(Belga) Eclaircies et passages nuageux rythmeront la journée de jeudi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'est du pays souffrira de davantage de nébulosité, l'extrême est sera même temporairement sous la pluie. Ailleurs, quelques averses locales dans l'après-midi risquent de tomber. Il fera 3 degrés en Hautes Fagnes et 10 degrés en plaine.

Jeudi soir et pendant la nuit, le temps sera sec, baigné de larges éclaircies. De la brume ou du brouillard risquent toutefois de survenir localement. Les minima oscilleront entre -2 degrés en Hautes Fagnes et 5 degrés dans le centre. La matinée de vendredi sera fraîche. Ensuite, la dernière journée avant le week-end sera baignée sous le soleil. Les nuages un peu plus nombreux ne suffiront pas à gâcher l'après-midi. Le thermomètre partira un peu à la hausse, avec 10 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés dans le centre. Le soleil devrait rester de la partie samedi, avec des maxima allant de 12 à 16 degrés. Dimanche, des nuages cumuliformes se développeront en cours de journée et pourront conduire à une averse. (Belga)