(Belga) Dimanche après-midi, le soleil s'effacera derrière la formation de cumulus qui donneront localement des averses orageuses parfois intenses, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ces averses pourront être intenses et s'accompagner de rafales et de grêle. Les maxima varieront autour de 18 ou 19°C sur le relief ardennais, et entre 20 et 25°C ailleurs dans les terres. À la côte par contre, les températures ne dépasseront pas 16 ou 17°C, en raison d'une brise venant de la mer. Le vent sera faible à généralement modéré d'est à nord­-est avec des rafales de 40 à 60 km/h, voire davantage sous les averses les plus intenses. Ce soir, les averses orageuses déborderont provisoirement de l'est vers le centre voire parfois l'ouest du pays. Le risque d'orage diminuera cependant en cours de nuit et le ciel deviendra partiellement nuageux avec quelques averses résiduelles. Les minima nocturnes seront compris entre 10 et 14°C. Pour le lundi de Pentecôte, le ciel sera partiellement nuageux et quelques averses se produiront par endroits. Après un intermède ensoleillé dans le courant de la matinée, des nuages cumuliformes se développeront à nouveau. Ceux-ci pourraient donner lieu, l'après-midi ou le soir, à quelques averses orageuses isolées. Les maxima oscilleront autour de 18 ou 19°C sur les sommets de l'Ardenne ainsi qu'à la mer, et entre 20 et 26°C dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré d'est­-sud­-est à est­-nord­-est. Les minima nocturnes varieront entre 10 et 14°C. Mardi, le temps sera généralement ensoleillé et sec en matinée mais, à nouveau, des cumulus se formeront dans l'intérieur des terres où ils finiront par donner des averses et des orages. Les pluies pourraient être localement importantes. Le mercure affichera entre 20 et 26°C sous un vent faible et variable. Ce canevas "soleil le matin, averses orageuses l'après-midi" pourrait se reproduire mercredi et jeudi. (Belga)