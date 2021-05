Sortez vos parapluies: ce week-end annonce le retour de la PLUIE et de la grisaille

Ce vendredi s'annonce gris et pluvieux voire même orageux malgré un début de journée ensoleillé. Ces éclaircies alterneront avec des nuages de plus en plus nombreux, qui pourront conduire à des averses dès la fin de matinée, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Cet après-midi, ces averses pourraient devenir localement orageuses.

Les maxima seront compris entre 12°C en haute Belgique et 17°C dans le centre du pays. Le vent sera modéré à la Côte de secteur nord et faible à modéré de sud à sud-ouest dans l'intérieur des terres. La tendance aux averses s'estompera durant la nuit qui connaîtra des minima de 4°C en Ardenne à 9°C en bord de mer. Le temps ne changera guère du week-end.

Samedi, il fera frais, avec 12 ou 13°C en plaine, et le ciel se chargera rapidement depuis le sud-ouest avec l'arrivée d'une zone de pluie et d'averses. Le temps sera variable avec de régulières averses.

Dimanche, le temps sera encore variable et des averses régulières viendront s'abattre sur le pays. Celles-ci pourraient d'ailleurs localement être intenses et accompagnées d'un orage. Les maxima se situeront entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés en Campine, sous un vent modéré de sud-ouest.

Lundi aussi, le ciel sera changeant avec parfois d'intenses averses voire d'orages. Les maxima resteront compris entre 10 et 15 degrés. Le vent modéré de sud-ouest virera progressivement à l'ouest.

Mardi, l'atmosphère sera encore instable et il faudra donc s'attendre à des averses (orageuses). Les maxima varieront de 10 à 15 degrés.

Mercredi, des averses, localement intenses, resteront au programme avec des maxima de 10 à 15 degrés.