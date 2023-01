"La prudence est de rigueur": vents et pluies partout sur le pays, l'IRM a lancé une alerte jaune

Ce jeudi, une zone de pluie ondulera tout au long de la journée sur notre pays en donnant des précipitations faibles à modérées sous un ciel couvert. Par endroits, les cumuls pourront devenir importants. Le vent de sud-ouest restera soutenu : en matinée, il sera généralement assez fort à fort, voire fort à très fort sur l'ouest, avec des rafales de 70 à 80 km/h. L'après-midi, il restera assez fort dans les terres et fort au littoral avec des rafales jusqu'à 65 km/h. Les températures seront proches de 7 degrés sur les sommets ardennais, 10 ou 11 degrés en plaine.

Comme le note notre envoyée spéciale Sarah Poucet, "la prudence est de rigueur". La chaussée est inondée sur la E412 en direction de Liège et sur la E411 vers Bruxelles. "L'alerte de l'IRM concerne l'ensemble du pays jusque 6h demain matin, mais pas de panique, nous sommes encore loin des précipitations de l'été 2021. Concernant les cours d'eau, les indicateurs sont toujours au vert", précise notre journaliste.

Vendredi, le temps redeviendra généralement sec avec tout au plus quelques averses isolées, principalement en Wallonie. La nébulosité sera variable avec de belles éclaircies dans la région côtière et sur le nord-ouest du pays, et plus tard aussi dans le centre. En Ardenne, le ciel sera plus nuageux. Les maxima varieront entre 4 et 10 degrés. Le vent de sud-ouest tournera vers l'ouest, modéré à assez fort dans l'intérieur et assez fort à la mer avec des rafales jusqu'à 70 km/h.

Samedi commencera avec un temps sec et quelques éclaircies éventuelles. Le ciel se couvrira ensuite rapidement et des pluies (modérées) suivront par l'ouest. Les maxima oscilleront autour de 10 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, ou assez fort au passage de la zone de pluie, de sud tournant à l'ouest avec des pointes de 70 km/h.