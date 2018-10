Soyez prudents sur la route: de fortes pluies attendues sur tout le pays, avec parfois même de la neige

Ce mardi, une perturbation très active, associée à une dépression transitant juste à l'est de notre pays, conduira à de fortes pluies sur nos régions (et sur le sud du territoire temporairement à un risque de précipitations hivernales). L'IRM prévoit des cumuls entre 20 et 30 l/m² en beaucoup d'endroits, voire localement davantage.

A cet effet, l'IRM lance une double alerte jaune. L'avertissement concernant les pluies intenses concernent toutes les provinces du pays tandis que celle qui prévient des conditions glissantes se concentre sur les provinces du Hainaut, de Namur et du Luxembourg. La région de Bruxelles en est exemptée.

Suite à la présence d'une poche d'air froid en altitude, les précipitations prendront temporairement un caractère hivernal sur le sud du pays. Il s'agira de neige fondante ou même de neige avec une accumulation possible au sol:

-de 0 à 2 cm sur l'est de la province du Hainaut;

-de 0 à 3 cm sur le sud de la province de Liège;

-de 0 à 3 cm sur la province de Namur;

-de 0 à 6 cm sur la province de Luxembourg.



Mardi-matin, de la neige fondante n'est pas exclue sur le centre du pays.

Coté températures, 6 degrés sont annoncés sur les hauteurs, 9 dans le centre et 11 degrés le long du littoral. Le vent soufflera lui des rafales de 60 à 80 km/h.