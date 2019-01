Prudence sur les routes ce soir: des conditions glissantes et du brouillard givrant sont attendus

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement vendredi par rapport aux "conditions glissantes" attendues dans les prochaines heures sur les routes du pays.

L'IRM prévoit "très localement des plaques de glace (gel de portions de route humides) et des plaques de givre" et ce, dans toutes les provinces du pays ainsi qu'à Bruxelles. L'avertissement prévaut jusqu'à samedi 13h.

Cette nuit, le temps restera sec et la densité des nuages d'altitude diminuera graduellement par l'ouest. Le gel nocturne sera généralisé avec des minima de -7 à -4 en Ardenne, et de -4 à -2 degrés ailleurs.

En Campine et dans les vallées de l'Ardenne, nous prévoyons parfois du brouillard givrant. Le vent sera faible à parfois modéré et reviendra au secteur sud-est.



Photo prise à Lobbes ce vendredi après-midi



Ce samedi matin, nous bénéficierons de périodes ensoleillées en beaucoup d'endroits avec toutefois quelques nuages élevés. L'après-midi, les nuages d'altitude deviendront progressivement plus nombreux à partir de la frontière française. Les maxima seront compris entre 0 et 2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et entre 1 et 4 degrés ailleurs, sous un vent faible à modéré de secteur sud-est.



En soirée et durant la nuit de samedi à dimanche, le ciel deviendra très nuageux sur les régions proches de la frontière française, et quelques faibles précipitations hivernales (sous forme d'un peu de neige ou neige fondante) y seront possibles par endroits; les minima seront compris entre -1 et -3 degrés. Ailleurs, le temps devrait rester sec et les nuages élevés laisseront la place à des éclaircies plus larges, avec des minima de -3 à -7 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré et reviendra au secteur est à sud-est.

Lundi, le temps sera calme, sec et ensoleillé avec des maxima de -1 degré en Hautes-Fagnes et +4 degrés au littoral.



Mardi, une perturbation devrait atteindre nos régions et, en combinaison avec l'air froid, pourrait donner lieu à un épisode neigeux sur une grande partie de notre pays. Les maxima seront compris entre -2 ou -3 degrés sur les hauteurs ardennaises et +3 ou +4 degrés sur l'ouest.



Mercredi, le ciel sera encore nuageux et quelques précipitations hivernales seront encore possibles, sous des maxima de -2 ou -3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et +3 degrés dans l'ouest du pays.



En fin de semaine, un flux de nord-est devrait être à l'origine d'un temps plus froid avec des gelées généralisées et des températures en journée dépassant difficilement la barre du 0 degré. Quelques faibles chutes de neige seront parfois possibles.