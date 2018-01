Soyez vigilants, des plaques de verglas pourraient se former la nuit prochaine

La vigilance reste renforcée sur les routes wallonnes et la situation sur le réseau routier fait l'objet d'un suivi régulier, indique vendredi la Cellule d'action routière (CAR). L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit en soirée des averses locales, parfois hivernales, et des averses de neige en Ardenne. Il gèlera également en de nombreux endroits la nuit prochaine, ce qui pourra entraîner la formation de plaques de glace.

Au vu des prévisions, le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la police de la route recommandent aux automobilistes de rester prudents s'ils doivent emprunter la route la nuit prochaine et samedi matin, en adaptant leur vitesse et en gardant une distance de sécurité suffisante. En effet, de la neige est attendue samedi au sud du sillon Sambre et Meuse, ainsi que de la neige fondante ou de la pluie ailleurs.

"Tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie (SPW) restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales", assure la Cellule d'action routière. Il est aussi conseillé aux usagers de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau via les sites //trafiroutes.wallonie.be ou //www.inforoutes.be.