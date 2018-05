Spectaculaire orage à Nivelles saisi par Jérémy (vidéo)

Des orages ont à nouveau traversé notre pays ce jeudi en fin de journée. Ils ont été particulièrement remarqués dans le Hainaut et le Brabant wallon. Jérémy L., 27 ans, travaille en cuisine de collectivités. Mais son temps libre, il le consacre à "chasser" les orages, publiant ses images sur la page Facebook Au plus près des orages. Cet après-midi, vers 16h30, il a capturé en vidéo un orage "probablement super-cellulaire" aux environs de Nivelles alors qu'il roulait entre Houtain-Le-Val et la ville des Aclots.