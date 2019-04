Températures douces pour le début des vacances de Pâques

(Belga) Si les températures des prochains jours seront douces avec des maxima jusqu'à 18 degrés, le mercure chutera légèrement mardi, annonce vendredi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo de la mi-journée.

Vendredi après-midi, des champs nuageux se développeront progressivement. En soirée et la nuit prochaine, le ciel deviendra partiellement à très nuageux. Samedi, le ciel restera variable à parfois très nuageux avec des éclaircies principalement sur le sud du pays. Les températures seront douces avec des maxima allant de 13 degrés à la mer et en Haute Belgique à 17 degrés dans le centre voire localement 18 degrés en Campine. Dimanche, le temps sera caractérisé par une alternance d'éclaircies et de nuages cumuliformes avec des averses localisées, surtout l'après-midi. Le mercure se situera entre 13 ou 14 degrés à la mer et en Hautes Fagnes et 18 degrés en Campine, sous un vent faible de direction variable ou de secteur nord. Lundi, la matinée débutera avec du brouillard en plusieurs endroits. Ensuite, la nébulosité deviendra variable et quelques averses pourront se produire ici et là. Les maxima varieront entre 12 degrés à la mer et en Hautes Fagnes et 18 degrés en Campine. Mardi, le ciel sera partiellement à souvent très nuageux avec encore des pluies ou des averses. Les maxima se situeront autour de 13 degrés dans le centre du pays. (Belga)