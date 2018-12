Températures proches de 0° jusque dimanche soir

(Belga) Jeudi après­-midi, il fera sec, lumineux et assez froid sous un ciel peu nuageux à serein. Les maxima varieront entre -­2° en Ardenne et +3° dans l'ouest. Le vent d'est sera modéré et piquant; ce qui renforcera la sensation de froid, a indiqué l'Institut royal de météorologie (IRM).

Jeudi soir, les températures plongeront rapidement sous 0° pratiquement partout. Durant la nuit, il fera sec sous un ciel peu nuageux à dégagé. En seconde partie de nuit, quelques champs de nuage bas pourraient dériver depuis le nord-est. Il fera froid avec des minima compris entre 7°C en Ardenne et de 1° à 4° en plaine. Vendredi matin, les gelées seront répandues. Le temps sera sec avec de larges éclaircies sur de nombreuses régions, avec toutefois un risque local de nuages bas. Les températures seront assez froides avec des maxima de ­-3° en Haute Ardenne, de +0° à +1° dans le centre du pays et +2° au littoral. Samedi, le temps sera sec, froid mais assez ensoleillé. Une perturbation n'est toutefois pas exclue en soirée. Dimanche, quelques précipitations seront d'abord encore possibles dans l'est du pays, avant que le temps ne devienne sec partout. Il fera sensiblement plus doux avec des maxima de 4° à 8°. La semaine prochaine, des périodes très nuageuses pourraient se succéder, accompagnées de pluie ou d'averses. Les maxima seront compris entre 4° et 9° et le risque de gelées nocturnes se limitera à l'Ardenne. (Belga)