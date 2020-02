Tempête Ciara: la police fédérale de la route recommande de privilégier les transports en commun

En raison du passage de la tempête Ciara et des puissantes rafales de vent qui l'accompagneront dans les heures à venir, la police fédérale de la route recommande aux automobilistes d'éviter tout déplacement inutile et de privilégier les transports en commun, lit-on sur le site inforoutes.be



La vitesse du vent pourrait atteindre 100 à 120km/h dans certaines régions, voire des pics avoisinant ou dépassant les 130 km/h. Une alerte orange au vent a d'ailleurs été émise par l'Institut royal météorologique. Vu les conditions, la police fédérale de la route déconseille les déplacements inutiles. Elle recommande aussi de privilégier les transports en commun, de ne pas s'abriter ou stationner son véhicule à proximité des arbres et d'emprunter les routes prioritaires et éviter les trajets par les bois. Il est aussi demandé aux automobilistes d'adapter leur vitesse pour ne pas être surpris par la force du vent et de tenir leur volant à deux mains pour ne pas dévier de leur trajectoire. Les forces de l'ordre conseillent aussi à toute personne de prévenir ses proches de ses déplacements et de rester à l'écoute des médias et des recommandations des autorités. A 12h20, la police fédérale de la route signalait sur son site de nombreux petits arbres et branches tombés sur la chaussée en Wallonie ainsi que des balises et panneaux dans les zones de chantier.