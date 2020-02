Tempête Ciara - La vitesse des trains limitée à 80km/h sur l'ensemble du réseau ferroviaire

(Belga) En raison de la tempête Ciara, Infrabel et la SNCB ont décidé de limiter la vitesse des trains à 80 km/h sur tout le réseau ferroviaire, a indiqué le gestionnaire du rail dimanche peu après 18h00.

"L'obscurité réduit considérablement la visibilité des conducteurs et nous craignons la chute d'arbres sur les voies. Cette mesure restera probablement d'application jusqu'au dernier train dimanche soir. Nous suivons la situation de près", a précisé un porte-parole d'Infrabel. De nombreux incidents dus aux rafales de vent ont perturbé la circulation ferroviaire dimanche après-midi. La liaison entre Tournai et Lille a notamment été interrompue après que des débris de chantier ont abîmé une caténaire. Les voyageurs ont été déviés vers Mouscron. Partout ailleurs, "le trafic a toujours été assuré. Nos équipes sont mobilisées et prêtes à intervenir sur le terrain", a souligné le porte-parole. (Belga)