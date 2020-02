Tempête Ciara: peut-on abattre un arbre dans son jardin en prévention?

À la veille de cette tempête, certaines personnes craignent pour leurs arbres. Elles ont peur que les rafales de vent les fassent tomber. Mais peut-on pour autant les abattre pour éviter tout risque?

Un arbre tombe qui tombe sur une voiture. Un autre sur une route ou encore sur une maison. Les images de la précédente tempête en Belgique, Eléanor en 2018, peuvent rappeler de mauvais souvenirs. Ce matin, Gauthier Lemoine, élagueur-grimpeur de la province de Namur a reçu une dizaine d’appels de personnes inquiètes pour la tempête Ciara annoncée ce dimanche. Il explique: "On essaie vraiment de les rassurer. On leur dit que si jamais il y a un souci, on interviendra très rapidement. Mais il ne faut pas à 24 heures d’une tempête tout abattre."

On intervient directement, il faut rester un minimum humain

D’autant qu’en termes d’abattage, tout n’est pas permis. La règle de base pour couper un arbre de plus de 30 ans: il vous faut un permis d’urbanisme. En cas d’urgence, votre bourgmestre peut délivrer un arrêté. "Ça fait partie de son travail de se déplacer, d'aller voir s'il y a un danger", fait savoir Gauthier Lemoine: "si vraiment il n'y a pas d'autres solutions, on ne va pas prendre de risques. On a déjà eu des arbres qui se déracinaient à moitié et qui pendaient au-dessus d'une maison avec des enfants à l'intérieur. On intervient directement, il faut rester un minimum humain."

Des élagueurs débordés

Si par contre l’arbre ne présente pas de danger, la commune pourrait refuser l’abattage. Concernant l’élagage, là, la législation est différente. Il n’y a pas vraiment de règles. Vous pouvez donc élaguer des branches qui menacent de tomber. Mais attention, il ne faut pas couper n’importe comment

"Au moment où la personne réalise ce genre d'élagage, le client récupère beaucoup de lumière. Ce n'est pas dans son intérêt, car les années suivantes l'arbre va réagir très fort. Il y'aura encore plus de feuilles, de têtes et beaucoup plus de soucis. Surtout, vous repartez sur un arbre qui aura été découpé sur de grosses sections, qui va pourrir et vous aurez un risque de casse sur les nouvelles branches", conclut Gauthier Lemoine.

Ces élagueurs s’attendent à un nombre d’interventions beaucoup plus importants après le passage de la tempête.