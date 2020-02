Tempête Ciara: suivez la situation à Bruxelles

La tempête Ciara se déchaîne sur l'ouest de l'Europe. En Belgique, les précipitations et les rafales deviendront plus intenses dans la soirée de ce dimanche et dans la nuit. Les rafales pourront atteindre les 130 km/h durant la nuit. Un front froid accompagné d'un risque d'orages pourra également s'abattre dans la nuit et lundi dans la matinée.

Nous suivons dans cet article la situation en région bruxelloise.

Un morceau de façade tombe: le vent semble avoir joué un rôle

Un accident impressionnant est survenu sur le boulevard du Midi à Bruxelles. Un morceau de façade d'un immeuble est tombé en début d'après-midi. Il n'y a aucun blessé. Toutes les précisions à ce sujet sont à lire dans notre autre article.

De nombreux arbres tombés en région bruxelloise

Plusieurs dégâts dus à des chutes d'arbres ont déjà été constatés depuis le début de l'après-midi ce dimanche dans la capitale, selon les pompiers de Bruxelles. D'après divers sites d'informations routières, un arbre est notamment tombé sur l'A12 à hauteur de Meise en direction de Bruxelles, vers 15h45. Mais la chaussée a été rapidement dégagée.

Un arbre est également tombé sur une voiture, rue des Epicéas à Watermael-Boitsfort, signale-t-on sur la page Facebook Alertes Contrôles de Police - Infos Bruxelles.

Peu avant 17h, le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw, nous a informé d'une intervention dans la rue des Princes à Bruxelles: un échafaudage instable menaçait de s'effondrer.

Plusieurs lignes de trams interrompues à Bruxelles



Le trafic de la ligne de tram 39 entre les stations Stockel et Ban-eik est actuellement interrompu en raison des intempéries. La ligne de tram 44 entre les stations Madoux et Tervuren l'est également. La ligne de tram 3 est elle aussi interrompue entre les stations Van Praet et Esplanade ainsi que la ligne 7 entre les stations Van Praet et Heysel. "Des navettes de bus ont été mises en place", a précisé Anne Van Hamme, porte-parole de la Stib. "Ces lignes de tram ont été interrompues de notre propre initiative, compte tenu des risques liés au vent sur ces tronçons bordés d'arbres", a-t-elle précisé.

Du côté des lignes de bus, le trafic de la ligne 13 entre Etangs Noirs et Simonis est interrompu sur ordre de police, tout comme celui des lignes 71, 66 et 29 entre Arenberg et De Brouckère. La ligne 66, également entre Arenberg et De Brouckère, est quant à elle déviée. La ligne 34 entre Souverain et Saint-Anne vient également d'être interrompue.

La rue de l'Evêque dans le centre de Bruxelles fermée

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a fait fermer la rue de l'Evêque, dans le centre-ville de Bruxelles, à partir de la rue de Laeken, dimanche vers 16h00. En cause, des châssis tombés d'un immeuble en rénovation situé Boulevard Anspach, près du bâtiment de Bpost. "Personne n'a été blessé", a précisé à l'agence Belga la porte-parole de la zone de police, Ilse Van de Keere.

Une soixantaine de vols annulés

À Brussels Airport, une soixantaine de vols ont déjà été annulés. Une des nos équipes était sur place pour le RTL INFO 13h.

Vos témoignages

Plusieurs témoins nous ont également transmis leurs images des dégâts occasionnés dans la région de Bruxelles.

17h36 - "Un grand arbre est tombé au boulevard Edmond Machtens, il a traversé les deux rue et touché 3 voitures! Très très impressionnant", écrit Redouan, de Molenbeek-Saint-Jean.

15h43 - "Un arbre géant est tombé et ça a fait des dégâts avenue Victor Emmanuel 3 à Uccle", nous a écrit David.





15h28 - Un arbre tombé sur l'avenue Avenue Mathieu De Jonge à Ganshoren.



15h01 - Les pompiers interviennent pour une toiture de style roofing tombée sur la chaussée de Wavre à Auderghem.