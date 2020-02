Tempête Ciara: suivez la situation dans le Brabant wallon

La tempête Ciara se déchaîne sur l'ouest de l'Europe. En Belgique, les précipitations et les rafales deviendront plus intenses dans la soirée de ce dimanche et dans la nuit. Les rafales pourront atteindre les 130 km/h durant la nuit. Un front froid accompagné d'un risque d'orages pourra également s'abattre dans la nuit et lundi dans la matinée.

Nous suivons dans cet article la situation dans le Brabant wallon.

Plusieurs centaines d'interventions des pompiers en Brabant wallon



Les pompiers du Brabant wallon ont eu à gérer plusieurs centaines d'interventions depuis dimanche matin, a-t-on appris auprès d'un dispatcheur de la centrale nivelloise.

Les équipes de sapeurs de Braine-l'Alleud, Jodoigne, Nivelles, Tubize et Wavre ont été fortement mobilisés dès la fin de matinée, lorsque la tempête Ciara a secoué la région. D'innombrables interventions concernent des arbres et branchages tombés sur les voiries ou menaçant de provoquer des dégâts. Un poteau d'éclairage s'est également effondré sur la N228 à Limelette, dans l'entité d'Ottignies/Louvain-la-Neuve.

Vos témoignages des dégâts via Alertez-nous

Vers 17h - Dégâts sur des arbres et des lignes électriques à Lasne.

15h50 - Un arbre n'a pas résisté aux rafales à Nivelles.

15h47 - La chute d'un arbre dans un jardin de La Hulpe a fait quelques dégâts chez Eric.