Tempête Ciara: suivez la situation dans le Hainaut

La tempête Ciara se déchaîne sur l'ouest de l'Europe. En Belgique, les précipitations et les rafales deviendront plus intenses dans la soirée de ce dimanche et dans la nuit. Les rafales pourront atteindre les 130 km/h durant la nuit. Un front froid accompagné d'un risque d'orages pourra également s'abattre dans la nuit et lundi dans la matinée.

Nous suivons dans cet article la situation en province du Hainaut.

Les zones de secours situées dans le Hainaut était prêtes à affronter les intempéries dès ce dimanche. De nombreux appels ont été rapidement enregistrés du côté de Mouscron.

Sur les routes, une source policière nous a indiqué que la situation était assez calme et que les automobilistes semblaient respecter le conseil d'éviter tout déplacement non urgent.

À 13h, une de nos équipes RTL INFO était en direct de la caserne des pompiers de Charleroi, où les appels commençaient à affluer.

Les témoignages d'habitants du Hainaut via le bouton orange Alertez-nous

16h52 - Chapelle-Lez-Herlaimont: "Ma toiture est très endommagée suite aux rafales. Prudence car le vent est de plus en plus fort", nous a écrit Bernard.

16h27 - Un arbre s'est abattu sur la chaussée à Dour.

16h11 - "La toiture de mes voisins a été littéralement arrachée. Les pompiers et ORES ont été prévenus. Des morceaux de bois continuent à s'arracher. Les câbles électriques ont été arrachés également", nous a écrit Logan.

14h43 - La tonnelle d'un témoin n'a pas résisté aux intempéries.

13h47 - "Un arbre sur la chaussée de Mons à Ath, en face du Carrefour", nous a écrit Marie.





Gerpinnes: un arbre se couche sur la N5

Un arbre est tombé sur la nationale 5 à Gerpinnes aux alentours de 16h. Il a bloqué les bandes de circulation dans les deux sens. La chaussée a été dégagée vers 16h30.



© Fabian Vanhove



© Alertez-nous - Shana



Fontaine-l'Evêque: un morceau de la toiture d'un garage s'effondre

À Fontaine-l'Evêque, notre correspondant local Fabian Vanhove a suivi l'intervention des pompiers. Une partie de la garniture de la toiture d'un garage est tombée.

Charleroi: les premiers dégâts dès le matin

La tempête Ciara qui traverse actuellement la Belgique a provoqué des dégâts dans la région de Charleroi dès dimanche matin. Les pompiers de la zone Hainaut-Est ont été requis à plusieurs reprises pour diverses interventions.

Dimanche vers 09h30, les pompiers ont ainsi été appelés sur le parking du magasin Brico Plan-It de Châtelineau. Un chapiteau installé sur le parking de l'enseigne menaçait de s'envoler. Les hommes du feu sont également intervenus à la rue de la Blanche Borne à Loverval (Gerpinnes), où un arbre s'était couché sur la route. Les pompiers ont procédé à son tronçonnage, libérant les deux voies de circulation. Une troisième intervention a eu lieu à Marchienne-au-Pont. Le luminaire d'un lampadaire menaçait de tomber sur la route. La zone de secours est intervenue avec la grande échelle afin d'évacuer la pièce.

9h30 - Les pompiers ont été appelés sur le parking du magasin Brico Plan-It de Châtelineau. Un chapiteau installé sur le parking de l'enseigne menaçait de s'envoler.





Les hommes du feu sont également intervenus à la rue à Loverval ce dimanche matin, où un arbre s'était couché sur la route. Les pompiers ont procédé à son tronçonnage, libérant les deux voies de circulation. Une troisième intervention a eu lieu à Marchienne-au-Pont. Le luminaire d'un lampadaire menaçait de tomber sur la route. La zone de secours est intervenue avec la grande échelle afin d'évacuer la pièce.

Un arbre tombé sur la route à Loverval, dans la commune de Gerpinnes (Hainaut).

Mouscron: les pompiers sollicités dès le matin

A quelques heures du passage de la tempête Ciara, le dispatching de Wallonie picarde a déjà enregistré de nombreux appels pour la région de Mouscron. Plusieurs équipes d'intervention sont sur le terrain, a indiqué le lieutenant Guy Michaux, à la mi-journée.

"Nous sommes déjà intervenus pour des corniches et des protections tombées sur la voie publique, pour le tronçonnage d'arbres et de feuillus, etc.", a-t-il indiqué. La tempête Ciara doit balayer le territoire dans les prochaines heures, avec un pic de vent attendu pendant la nuit. "Elle n'a pas encore véritablement traversé la région. On s'attend donc à de nombreuses interventions d'ici la fin de la journée. Fort heureusement, on ne déplore actuellement aucun accident, ni blessé lié à ces rafales de vent", conclut-il.