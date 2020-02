Tempête Ciara: suivez la situation en province de Namur

La tempête Ciara se déchaîne sur l'ouest de l'Europe. En Belgique, les précipitations et les rafales deviendront plus intenses dans la soirée de ce dimanche et dans la nuit. Les rafales pourront atteindre les 130 km/h durant la nuit. Un front froid accompagné d'un risque d'orages pourra également s'abattre dans la nuit et lundi dans la matinée.

Nous suivons dans cet article la situation en province de Namur.

Une soixantaine d'interventions dans la région de Dinant et Philippeville



Les pompiers des différentes casernes de la zone Dinaphi (Dinant-Philippeville) sont intervenus à une soixantaine de reprises, dimanche depuis 10h00, en raison de la tempête Ciara, indique le directeur opérationnel de la zone, Marc Léonard.

Les interventions sont essentiellement liées à des chutes d'arbres ou à des toitures envolées. "Pour le moment, cela se concentre surtout sur la zone de Philippeville", précise Marc Léonard. "Si des dégâts sont constatés un peu partout, c'est cette zone qui est la plus touchée. On a des interventions, mais il n'y a rien de dramatique à signaler pour l'instant".

Selon le gestionnaire du réseau de distribution de gaz et d'électricité Orès, des pannes d'électricité sont à signaler notamment à Hamois et Walcourt. A Anhée, un poteau électrique est tombé au niveau de la route de Rouillon (N932). La voirie est fermée à la circulation le temps de l'intervention.

Vos témoignages via Alertez-nous

18h02 - "Abri de piscine 0 - Tempête 1", nous écrit Kurt.





17h37 - La pergola de Patrick est "en éclats" à Walcourt.

17h36 - Rachid nous envoie cette photo prise en face de chez lui à Ligny. Un arbre est tombé sur une voiture.

16h22 - "Un arbre couché sur la chaussée dans la rue de Coquelet à Bouge, route barrée", nous a indiqué Céline.

15h48 - "Le halage bloqué à Wépion après la chute d'un arbre", nous a envoyé Virginie.

15h41 - "Dégât dû au vent à l'instant sur Fosses-la-Ville", nous a transmis un témoin.

14h - "Arbre cassé qui arrache les câbles électriques à Beez à 14h", nous a écrit François.