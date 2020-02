Tempête Ciara: voici quelques conseils pour vous préparer au mieux aux fortes rafales de vent

RTL INFO a compilé pour vous quelques conseils pour se préparer au mieux à l'arrivée de la tempête Ciara sur notre pays.

Ce dimanche, la tempête Ciara va balayer la Belgique, avec des vents jusqu’à 120 km/h. Plusieurs mesures de précaution vont bien sûr être prises dans les espaces publics. Mais chez vous aussi, il faudra se montrer prudent. Premier élément important: vérifier l’extérieur de la maison. "Il y a lieu de rentrer tout ce qui est mobilier de jardin ou autres objets assez volatiles à l’extérieur, pour éviter que ça ne s’envole et vienne abîmer votre maison. Une autre chose également à vérifier, c’est l’état de sa toiture", explique Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est.

Il faut également adapter sa conduite, particulièrement à moto. "Eviter peut-être les déplacements, par rapport à de gros véhicules, des véhicules lourds, tels que des semi-remorques, des bus ou des camions, parce que déjà en temps normal, il y a un appel d’air et un déplacement qui peut s’effectuer d’où le risque d’accidents, raison de plus s’il y a un grand vent", détaille Concetta Deletto, présidente de la fédération des auto-écoles agréées. Ces conseils s’appliquent également aux automobilistes. "Vous avez d’énormes viaducs, à des hauteurs assez importantes. Là, naturellement, si vous avez de grands vents et que vous maintenez la même vitesse, il est évident que vous allez avoir des difficultés à maintenir votre trajectoire".

En cas de problème, il faut agir rapidement: "Le plus important, c’est dans un premier temps, d’essayer de protéger au mieux son bâtiment sans prendre de risque évidemment, de contacter son courtier en assurances, de prendre contact avec la compagnie, et de faire des photos. C’est important aussi", explique Vinciane Gérard, experte en assurance.

Pour toute urgence non-viable, le numéro 1722 sera activé ce week-end.