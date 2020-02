Tempête Dennis - France: 60.000 foyers privés d'électricité dans le nord-ouest du pays

(Belga) Environ 60.000 foyers étaient privés d'électricité dimanche en début de soirée dans le quart nord-ouest de l'Hexagone après le passage de la tempête "Dennis".

Les foyers dépourvus de courant se trouvent "principalement en Bretagne, Pays de la Loire et Normandie", a indiqué à l'AFP une porte-parole du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, après un point de situation effectué à 18H00. Ainsi, en Bretagne, 18.000 foyers étaient plongés dans le noir. En Pays de Loire, 15.000 foyers sont privés de courant, d'après un relevé effectué à 19H00. En Normandie, vers 17H00, "11.000 clients étaient privés d'électricité", a indiqué une porte-parole régionale d'Enedis. La vigilance orange (vent et/ou pluie) a été levée pour les quatre départements bretons ainsi que pour La Manche et le Calvados, a indiqué Météo-France. "L'épisode pluvieux touche à sa fin. Les cumuls de pluie mesurés pour l'épisode dépassent généralement 40 mm sur le Finistère et le Morbihan", assure Météo-France. "Sur les départements sortis de la vigilance, le vent est repassé sous le seuil des 100 km/h et va continuer de faiblir en soirée. On pourra encore observer des rafales autours de 90km/h jusqu'en début de nuit", indique Météo-France dans son dernier bulletin. Dans les Hauts-de-France, vers 17H30, les pompiers du Pas-de-Calais faisaient état de près de 150 interventions dans la journée "liées aux conditions météorologiques", comme des "menaces ou chutes de matériaux divers". A 18H00, 800 foyers étaient privés d'électricité notamment dans le bassin minier et le bethunois, d'après le gestionnaire. (Belga)