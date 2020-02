Tempête Dennis: circuler à proximité de zones boisées est fortement déconseillé

A Bruxelles et dans plusieurs villes wallonnes les autorités prennent des mesures de précautions. Pour rappel, en raison de la tempête Dennis, l'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune pour tout le pays dimanche, prévoyant des rafales de vent de 70 à 100 km/h.

Il est donc déconseillé de circuler à proximité de zones boisées à partir dès samedi soir. Le week-end dernier, la tempête Ciara a arraché des centaines d'arbres. Ce qui inquiètent les autorités, ce sont les arbres qui ont résisté. Ils sont aujourd'hui fragilisés. Ils risquent de ne pas supporter cette nouvelle vague de vents annoncés, raison pour laquelle, partout en Wallonie, il a été décidé de fermer tous les parcs au public. Ils devraient rouvrir leurs portes lundi matin.

Les parcs bruxellois fermés

Les parcs régionaux bruxellois fermeront leurs grilles aux promeneurs téméraires dès samedi 18h00 et ne rouvriront qu'après le passage de la tempête Dennis, lundi matin. Bruxelles Environnement recommande aux flâneurs du dimanche d'éviter, de manière générale, de circuler dans les parcs, bois et forêt et, en particulier, de déambuler sous les arbres. Dans les parcs dépourvus de dispositifs de fermeture, des avis seront affichés aux entrées et des gardiens tiendront le public informé.

Accès interdit aux zones boisées dimanche et lundi matin à Namur

A Namur, les autorités entendent fermer les principaux parcs de la ville (Louise-Marie, Sources, La Plante), Jambes (Reine Astrid, Amée) et Bouge (rue du Parc). Le site de la Citadelle sera également interdit d'accès, à l'exception de la route Merveilleuse, où la circulation sera maintenue pour assurer une desserte locale.

Fermeture du domaine provincial d'Hélécine dimanche

Le domaine provincial d'Hélécine sera également fermé au public dimanche, en raison des fortes rafales de vent annoncées, ont indiqué les responsables du site brabançon sur les réseaux sociaux. "Le parc, ainsi que le Pop Up Bar et l'Indoor Games seront fermés ce dimanche durant toute la journée", précisent-ils.