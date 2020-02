Tempête Dennis - Les pompiers de la zone NAGE ont réalisé plus de 200 interventions

(Belga) Les pompiers de la zone NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée) ont été appelés plus de 200 fois dimanche, en raison de la tempête Dennis, a indiqué vers 20h00 leur chef de corps, Pierre Bocca. Un second arbre s'est notamment effondré sur le halage du bord de Sambre, à Namur.

"Les premiers appels ont commencé vers 07h00 dimanche matin et cela n'a plus arrêté après", a expliqué Pierre Bocca. "Comme la semaine dernière, les interventions concernent principalement des chutes d'arbres et de branches. Quelques câbles électriques et morceaux de toiture ont aussi été arrachés par la force du vent. Dans l'ensemble, les dégâts sont moindres que lors de la tempête Ciara, mais le travail ne manque pas. Du personnel supplémentaire a d'ailleurs été mobilisé."