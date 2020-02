Tempête Dennis - Les services de secours de la province de Liège débordés

(Belga) Les pompiers de la province de Liège sont sur le qui-vive dans le cadre de la tempête Dennis qui sévit dimanche. Ils ont indiqué être débordés à la suite des appels, principalement pour des tronçonnages et des branches d'arbres à évacuer de la chaussée. Des interventions qui se sont multipliées depuis la fin de la matinée, où une vingtaine d'interventions étaient déjà dénombrées. À 18h, les pompiers signalaient notamment la présence d'un arbre posé sur une maison, sentier Muraille à Vottem.

Des vents qui peuvent créer des situations farfelues, comme au Palais des Congrès où les lettres disposées sur le toit du bâtiment, "G", "R", "E" et "S", ont été balayées par le vent, le renommant "Palais des Con". Certaines de ces lettres avaient déjà disparu lors de la tempête Ciara. Du côté de la zone Hemeco, Hesbaye-Meuse-Condroz, les appels se multiplient également pour les dégâts occasionnés par les rafales de vent liées à la tempête. À 19h00, une soixantaine d'interventions avaient déjà été réalisées concernant des chutes d'arbres, des câbles électriques décrochés, des décollements de tuiles ou de zinc, bloquant la circulation par endroits. La vallée du Hoyoux, sur le tronçon entre Huy et Modave, a par exemple été fermée peu avant 13h00. Fortement sollicités, les pompiers de la zone de secours Hesbaye interviennent principalement pour des bâchages, des toitures envolées, des arbres tombés sur les chaussées. Des opérations sans trop de gravité et sans aucun blessé. Toujours sur plusieurs interventions, les secours s'attèlent à répondre aux appels et à agir rapidement. (Belga)