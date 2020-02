Tempête Dennis: voici QUAND et OÙ le vent sera le plus fort ce dimanche

Un avertissement jaune pour du vent a été lancé par l’Institut royal météorologique sur tout le pays jusqu’à 23h ce dimanche. La tempête Dennis a commencé à faire des dégâts sur la Belgique.

Le météorologue et présentateur David Dehenauw a donné ses prévisions dans le RTL INFO 13H. Il a d’abord précisé qu’on pouvait parler d’une tempête en Belgique depuis ce matin. "On a relevé en Mer du nord belge 9 Beaufort, donc voilà, c’est la définition: on doit atteindre au moins 9 Beaufort quelque part en Belgique, que ce soit sur terre ou en mer. Donc officiellement Dennis est aussi une tempête belge", a-t-il indiqué.

Comme l’a indiqué David Dehenauw, la tempête doit être plus intense durant le passage d’un front froid sur le pays entre 16h et 22h environ. "On doit encore attendre l’arrivée du front froid vers 16h ou 17h à la Côte. Vers 19h sur l’axe Bruxelles-Charleroi, et à 21h ou 22h sur l’axe Liège-Saint-Hubert. Avec encore de fortes pluies et de fortes rafales. Après, le temps se calme un petit peu avec encore des rafales entre 60 et 80 km/h, donc pas vraiment un temps calme, mais le pire sera passé après le passage du front froid tard l’après-midi et ce soir", a expliqué le météorologue.

Retenez donc:

16h environ: arrivée du front froid sur la Côte à l’ouest

environ: arrivée du front froid sur la à l’ouest 19h environ: le front froid touche le centre du pays

environ: le front froid touche le du pays 21h-22h: le front froid atteint l’Est du territoire

Ce dimanche dimanche après-midi, le vent devrait souffler entre 80 et 100 km/h. En soirée, les rafales pourraient "dépasser légèrement et localement les 100 km/h, mais pas beaucoup plus", a encore précisé David Dehenauw.