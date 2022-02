Tempête Eunice: voici toutes les mesures prises face à des vents jusqu'à 150 km/h!

L'Institut Royal Météorologique a placé tout le territoire belge en alerte jaune de 12h à minuit vendredi. De plus, les provinces de Flandre Occidentale, Flandre Orientale et Anvers seront en alerte orange de 14h à 19h.

Les vents attendus sont les suivants :

Littoral : 120-150 km/h

Flandre Occidentale : 100-140 km/h

Flandre Orientale : 100-130 km/h

Hainaut : 90-120 km/h

Anvers : 100-130 km/h

Brabants Wallon et Flamand : 80-120 km/h

Namur : 80-120 km/h

Limbourg : 80-120 km/h

Liège : 80-120 km/h

Luxembourg : 80-110 km/h

Un passage en code rouge pour le littoral n'est d'ailleurs pas exclu par l'IRM. "Peut-être la plus forte tempête depuis 1990", selon le météorologue David Dehenauw.

Ces vents forts sont susceptibles de provoquer des dégâts et des perturbations temporaires du réseau routier, ferroviaire et aérien.

Déplacements par la route déconseillés

Au niveau routier, les déplacements non-essentiels sont déconseillés ce vendredi après-midi.

Fermeture des parcs domaniaux en Wallonie



Le Département de la Nature et des Forêts (DNF) de la Région wallonne recommande fortement d'éviter les promenades ou de circuler en forêt vendredi. Les parcs domaniaux seront quant à eux fermés au public durant toute la journée.

Fermeture des espaces verts bruxellois

Les parcs, jardins et bois régionaux bruxellois, ainsi que les parkings de la forêt de Soignes seront fermés au public à partir de vendredi 12h00 et tout du moins jusqu'à 08h00 samedi matin, a indiqué jeudi l'agence régionale Bruxelles Environnement. Il est recommandé d'éviter de circuler dans l'ensemble des espaces verts régionaux et en particulier à proximité des arbres. Des avis indiquant l'interdiction au public seront apposés aux entrées des espaces boisés et les gardiens en informeront les personnes qui s'y rendraient. Des inspections et sécurisations auront cours dès la levée de l'alerte de tempête. Les espaces verts seront ensuite à nouveau rendus accessibles au public.

Brussels Airport suit les prévisions de près



Brussels Airport suit de près les prévisions météorologiques. Des procédures sont prévues en fonction de l'intensité de la tempête. "Nous suivons, avec nos partenaires, la situation via les prévisions météorologiques et les informations dont nous disposons grâce au gestionnaire du trafic aérien Skeyes", a indiqué la porte-parole de l'aéroport, Ihsane Chioua Lekhli. "Pour l'instant, on ne s'attend pas à un impact important mais nous surveillons les évolutions."

1722 activé

Une cellule de crise fédérale a été activée pour suivre la situation, à laquelle le Centre régional de crise de Wallonie est associé. Le numéro d'appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a été activé par le SPF Intérieur.

Les conseils des citoyens :