Tempête: pourquoi les bourgmestres décident de fermer des bois et des parcs?

Le vent souffle sur la Belgique depuis la nuit dernière. C'est la conséquence d'une tempête située en mer du nord néerlandaise. Chez nous, on doit s'attendre à des rafales comprises entre 60 et 80 km/h. Plusieurs villes ont décidé de fermer leurs espaces publics.

C'est devenu un incontournable pour les communes. A chaque passage de tempête, les parcs et cimetières sont fermés. Ce matin, une habitante de Woluwé-Saint-Pierre s'étonnait devant nos caméras que cette décision avait été prise: "On ferme le parc pour pas grand chose. Je ne comprends pas pourquoi il est fermé."

"Avec les branches qui peuvent se fracasser. C'est une sécurité absolument normale", estime un autre.

La sécurité reste l'une des explications de cette fermeture.

"Avec un temps très très humide, le sol est plus meuble. Et donc les systèmes racinaires peuvent être moins stables et la stabilité de grands sujets est moins importante qu'en temps sec", explique Pascal Hourman, porte-parole de Bruxelles-Environnement.

Les arbres sont moins stables, donc la responsabilité en cas d'accident aussi. C'est la deuxième raison qui justifie cette fermeture. Qui de la commune ou des promeneurs est fautif?

Benoît Kohl, professeur de droit à la responsabilité, Université de Liège. "La personne qui a été blessée dispose d'une action en responsabilité à l'égard des communes et des pouvoirs publics. Ils sont bien sûr assurés contre ce genre de risques, mais encore faut-il démontrer la faute de la commune. Par contre, si on établit la preuve que la commune a commis une faute, a commis un comportement qu'on n'aurait pas adopté en bon père de famille, donc en personne prudente dans les mêmes circonstances, alors la commune est responsable."

La commune fait une analyse de risque qui l'empêche de fermer tous les lieux ou voies publiques. Une décision excessive évitée grâce aux alertes IRM.

"Cet outil est un outil qui à la fois comme outil de gestion de bonne gestion utile pour les citoyens et pour les communes mais pourrait également se retourner finalement contre les communes puisque dans l' hypothèse où elles n'auraient pris aucune mesure raisonnable on sera fait plus facilement, enclin à considérer que la commune est responsable", détaille Benoît Kohl..

Aujourd'hui, une centaine de parcs et cimetières de la capitale sont fermées au public.