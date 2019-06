Temps chaud et lourd aujourd'hui, les ORAGES frapperont la Belgique demain: où et quand?

Aujourd'hui mardi, temps chaud et lourd avec avec principalement des bancs de nuages élevés. Le temps restera le plus souvent sec mais l'une ou l'autre averse orageuse isolée pourra finalement éclater en fin de journée. Les températures atteindront 22 degrés en bord de mer, 24 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 26 à 28 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible de directions variables mais une brise marine modéré de nord à nord-est se lèvera l'après-midi dans la région côtière.

Mercredi, temps chaud, lourd et très instable. De nouvelles pluies traverseront le pays du littoral vers l'Ardenne, parfois sous forme d'averses orageuses assez fortes. Celles-ci devraient s'abattre surtout en Wallonie à partir de 14h et jusqu'en début de soirée. Maxima de 22 degrés en bord de mer à 27 degrés en Campine.

Jeudi, les averses s'évacuent vers l'est et de l'air plus frais revient par le littoral avec des éclaircies. Maxima de 18 à 22 degrés avec un vent modéré d'ouest.

Vendredi, temps généralement sec avec des éclaircies et des passages nuageux. Maxima de 17 à 21 degrés avec un vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Samedi, soleil et nuages se partagent le ciel. Une zone pluvio-orageuse risque de déborder sur le sud du pays. Maxima de 20 à 24 degrés avec un vent modéré qui repasse au nord-est.

Dimanche, temps plus chaud et généralement sec avec du soleil. Maxima de 22 à 26 degrés.