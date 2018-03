Temps doux attendu durant le week-end

(Belga) Alors que nébulosité et pluie sont prévues au programme de vendredi, un temps relativement doux est attendu durant le week-end, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Vendredi, des éclaircies seront temporairement visibles le matin sur le nord du pays alors qu'en Ardenne, du brouillard sera présent par endroits. Au fil de la journée, la nébulosité deviendra abondante dans toutes les régions, entraînant des pluies généralement peu importantes qui remonteront de l'Ardenne vers le nord du pays. Il soufflera un vent faible à modéré qui s'orientera entre le sud et le sud-est. Les maxima atteindront 6 à 8 degrés en Ardenne et 9 à 10 degrés ailleurs. Durant la nuit de vendredi à samedi, une zone de pluie plus active en provenance de la France se propagera sur le pays. Les températures minimales seront observées en début de nuit et varieront entre 4 et 6 degrés en Ardenne et entre 6 et 8 degrés dans les autres régions. Un vent modéré de sud entraînera ensuite de l'air plus doux sur le pays. Samedi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses, principalement l'après-midi, mais le temps sera cependant doux avec des maxima compris 10 et 16 degrés. Dimanche, il fera toujours doux, avec un mercure oscillant entre 10 et 15 degrés, malgré une zone de pluie active en matinée. Durant l'après-midi, le temps deviendra progressivement plus sec avec des éclaircies sur l'ouest. Début de la semaine prochaine, la douceur déclinera légèrement. Le temps sera très variable avec parfois de la pluie. (Belga)