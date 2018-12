Temps doux attendu durant le week-end

(Belga) Le week-end prochain sera très nuageux avec parfois de petites pluies ou bruines, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Il fera cependant plus doux avec des maxima de 4 à 8 degrés samedi et de 5 à 10 degrés dimanche.

"Un nouveau centre de haute pression s'établira sur nos régions en début de semaine prochaine. Le temps redeviendra plus calme. Le ciel sera assez nuageux mais le temps sera sec. Les températures resteront assez élevés pour la saison, surtout la nuit", souligne encore l'IRM. Pour la semaine en cours, il fera ensoleillé avec des voiles de nuages d'altitude cet après-midi. Au littoral et le long de la frontière néerlandaise, on observera parfois beaucoup de nuages bas. Le mercure oscillera autour des 3 à 5 degrés. Durant la nuit de mercredi à jeudi, il fera froid, avec des minima entre -6 et -1 degrés. Quelques brumes ou un banc de brouillard givrant seront possibles. Des gelées nocturnes pratiquement généralisées avec un risque de formation de plaques de givre sont également attendues. Jeudi, il fera sec avec des éclaircies et des nuages moyens et élevés. Les maxima varieront entre 3 et 6 degrés. Des plaques de givre pourraient encore se former durant la nuit. A partir de vendredi, il fera plus nuageux avec un risque de quelques pluies. Il fera aussi plus doux. (Belga)