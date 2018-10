Temps ensoleillé et très doux avec des maxima jusque 21 degrés

(Belga) Le temps sera sec, ensoleillé et très doux vendredi, avec des maxima de 17 à 20 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et autour de 21 degrés dans le centre, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Il soufflera un vent faible à modéré qui s'orientera au secteur sud.

Vendredi soir et durant la nuit, le ciel restera généralement peu nuageux à serein, avant de devenir brumeux par endroits en fin de nuit. Des voiles d'altitude pourraient également se développer en région côtière. Le mercure atteindra entre 7 et 13 degrés. Samedi sera caractérisé par un beau temps d'arrière saison avec un soleil généreux et des maxima de 18 à 24 degrés. Davantage de nuages apparaîtront en soirée et quelques pluies sont attendues durant la nuit. Dimanche, des averses sont encore à prévoir en début de journée. Elles laisseront ensuite place à un temps plus sec sur le nord du pays mais il fera plus frais que les jours précédents, avec des maxima de 11 à 17 degrés. En début de semaine prochaine, il fera à nouveau sec, ensoleillé et progressivement assez doux.