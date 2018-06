Prévisions météo: il fera chaud et ensoleillé en milieu de semaine prochaine

Un temps estival chaud et ensoleillé avec des maxima allant jusqu'à 29 degrés est attendu mercredi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo à la mi-journée.

Avant cela, dimanche après-midi et en soirée, le temps sera nuageux, avant l'arrivée d'éclaircies. Il fera pratiquement sec partout, avec des maxima compris entre 14 à 19 degrés. Lundi et mardi, la nébulosité restera abondante avec un risque de faibles pluies intermittentes, alors que des éclaircies caractériseront les fins de journées.

Le mercure montera jusqu'à 22 à 23 degrés dans le centre du pays. Mercredi, "sous l'influence stabilisatrice de la zone de hautes pressions sur nos régions, le temps sera sec, ensoleillé et plus chaud avec des maxima autour de 22 ou 23 degrés à la Côte, entre 23 et 26 degrés en Ardenne, et entre 26 et 29 degrés ailleurs", prévoit l'IRM.





Un temps généralement sec et ensoleillé



Jeudi, le ciel deviendra temporairement plus nuageux avec la possibilité de quelques gouttes sur le nord du pays. Il fera sensiblement plus frais que la veille avec des maxima oscillant entre 17 et 18 degrés à la côte, 18 et 22 degrés ailleurs, voire jusque 26 degrés en Lorraine belge. Vendredi et samedi, le temps restera généralement sec et ensoleillé avec des températures situées entre 17 et 23 degrés.

Dimanche, les champs nuageux pourraient être temporairement plus nombreux mais le risque de précipitations restera limité. Les maxima seront compris entre 19 et 22 degrés dans le centre.