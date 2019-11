Temps frais et sec jusque jeudi encore, avant un redoux

(Belga) Mercredi après-midi, le temps restera sec et, sur la plupart des régions, ensoleillé, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Toutefois, le long de la frontière allemande ainsi que dans l'extrême nord du pays, les champs nuageux seront parfois plus nombreux. Les maxima seront compris entre 1° et 5° en Ardenne, et entre 5° et 7° ailleurs, sous un vent faible à modéré de secteur est à sud-est.

Mercredi soir, il y aura à nouveau de larges éclaircies en plusieurs endroits. L'Ardenne restera toutefois concernée par des nuages bas ou du brouillard givrant. Durant la nuit, des champs de nuages bas pourraient également se former en Flandre. Les minima se situeront entre -4° et -2° sur les hauteurs ardennaises, et entre -2° et 1° ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur est à sud-est. Jeudi, le temps sera généralement sec avec parfois des périodes nuageuses, sous des maxima de 2° à 8°. En fin de semaine, le temps s'adoucira mais sera aussi plus humide. Samedi, les maxima oscilleront entre 7° et 12°. (Belga)