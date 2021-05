Temps frais et venteux avec quelques averses

(Belga) Le temps sera frais et venteux avec quelques averses et des températures qui ne dépasseront pas les 12°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 15°C en bord de mer et 17°C en Campine ce vendredi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le vent de sud-ouest sera assez fort dans l'intérieur du pays avec des rafales de 70 à 80 km/h, tandis que des bourrasques atteignant 90km/h seront possibles le long du littoral. Les températures redescendront entre 5°C en Haute Ardenne et 10°C en Flandre durant la nuit. Samedi, une zone de précipitations assez active traversera la Belgique du littoral vers l'Ardenne. Les pluies pourront être assez fortes, accompagnées de coups de vents et de tonnerre. La fraîcheur sera toujours de mise avec des températures qui ne dépasseront pas 10°C sur les sommets de l'Ardenne et 14 ou 15°C dans la plupart des autres régions. Dimanche, la nébulosité sera assez abondante avec le risque d'une averse isolée, surtout l'avant-midi. Les maxima se situeront entre 11°C en Haute Belgique et 14 ou localement 15°C dans le centre du pays. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest. Une zone de pluie s'évacuera vers l'Allemagne lundi en matinée. Elle sera suivie par des averses depuis l'ouest. Le ciel sera dans l'ensemble très nuageux. Seules quelques courtes éclaircies seront parfois possibles. Les maxima, toujours frais, varieront entre 10 et 15°C. (Belga)