Temps généralement gris avec des averses dimanche après-midi et lundi

(Belga) Dimanche après-midi, le ciel restera généralement gris avec quelques averses, annonce l'Institut royal de météorologie. Le temps deviendra graduellement plus sec et la couverture nuageuse pourrait parfois laisser filtrer quelques éclaircies. Les maxima seront de l'ordre de 6° ou 7° en Hautes- Fagnes, et de 8° ou 9° ailleurs, sous un vent modéré de secteur ouest à sud-ouest.

Dimanche soir, quelques averses seront encore possibles, essentiellement sur l'est du pays. Ailleurs, le temps sera temporairement calme et sec. En seconde partie de nuit, une perturbation s'approchera par l'ouest et donnera lieu à davantage de champs nuageux et, plus tard, à de la pluie. Les minima se situeront autour de, ou juste en-dessous de 0° en Ardenne, et autour de 3° ou 4° dans le centre du pays. La journée de ce lundi débutera sous un ciel très nuageux avec de faibles pluies ou de la bruine, surtout sur l'ouest du pays. Dans le centre et l'est du pays, le temps restera généralement sec avec essentiellement des nuages d'altitude. Il fera plus doux avec des maxima de 9° à 12° au sud du sillon Sambre et Meuse, et jusque 13° ou 14° ailleurs. Mardi et mercredi, le temps sera variable avec de fréquentes averses et des maxima entre 15° et 17°. Une amélioration sensible est prévue pour la seconde moitié de la semaine. (Belga)