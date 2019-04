Temps généralement sec ce mardi, excepté dans le sud-est du pays

(Belga) Mardi matin, il fera sec avec des nuages d'altitude. Progressivement, les nuages plus bas se feront plus nombreux à partir du sud-ouest et l'après-midi, il pleuvra dans le sud-est du pays. Ailleurs, le temps deviendra généralement sec, mais par endroits, quelques petites averses pourraient se développer. Les maxima seront compris entre 10° en Hautes-Fagnes et 16° ou localement 17° en Flandre. Le vent sera modéré d'est à sud-est, virant au secteur sud, indique l'Institut royal de météorologie (IRM).

Dans la nuit, il fera généralement très nuageux avec parfois quelques faibles pluies. Dans l'extrême ouest du pays, le temps restera probablement sec. Les minima seront compris entre 5° et 9°. Mercredi, il fera très nuageux avec de la pluie. Ensuite, il fera sec avec des éclaircies et des maxima de 16°. A partir de jeudi, le temps sera ensoleillé avec des températures de 20° voire progressivement un peu plus. (Belga)