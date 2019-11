Temps généralement sec ce week-end et quelques rayons de soleil

(Belga) Il fera sec et plutôt ensoleillé ce week-end, prévoit l'Institut royal météorologique. Vendredi après-midi, les maxima seront compris entre 6 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 10 degrés en Flandre. Le vent sera faible de direction variable.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la nébulosité augmentera et une averse n'est pas exclue. Les minima se situeront autour de 6 degrés en bord de mer, de 3 ou 4 degrés dans le centre du pays, et de 0 ou -1 degré dans l'est. Le vent gagnera en intensité et pourra être assez fort au littoral. Samedi, le ciel sera parfois couvert, avec quelques averses localisées. Les maxima seront compris entre 4 et 9 degrés, sous un vent faible à modéré. Dimanche, des champs nuageux liés à une perturbation sur la France déborderont sur la Belgique. Le temps devrait toutefois rester sec. Les maxima se situeront entre 6 et 9 ou 10 degrés, sous un vent faible à modéré. (Belga)