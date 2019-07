Temps généralement sec malgré des périodes très nuageuses

(Belga) Le temps restera généralement sec dans l'intérieur des terres mardi après-midi, avec des périodes parfois très nuageuses, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Quelques gouttes ne seront pas exclues. A la mer ainsi qu'en Gaume, le soleil sera omniprésent. Les maxima se situeront entre 19 degrés à la plage et 24 degrés en Campine. Le vent sera faible à parfois modéré, et à la mer modéré, de secteur nord.

Mardi soir et durant nuit, le ciel deviendra serein à peu nuageux en beaucoup d'endroits. Dans le centre du pays, quelques champs nuageux pourraient persister. Les températures descendront vers des valeurs de 8 à 14 degrés, et jusqu'à 5 ou 6 degrés dans certaines vallées ardennaises. Le vent modéré de nord en soirée deviendra faible en cours de nuit et virera au nord- est. En bord de mer, le vent restera modéré de nord-nord-est. Mercredi, le temps restera sec et généralement ensoleillé malgré le développement de cumulus inoffensifs, qui devraient être plus nombreux dans le nord-ouest et le nord du pays. Les maxima seront compris entre 18 degrés en Hautes-Fagnes et 23 degrés en Lorraine belge. Le vent sera modéré de secteur nord-est. Dans le courant de l'après-midi, une brise de mer de secteur nord gagnera l'ouest du pays. Pour le reste de la semaine, temps sec, ensoleillé et progressivement un peu plus chaud. Ce week- end, il fera à nouveau un peu plus frais avec un risque d'une averse.