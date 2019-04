Temps instable et orageux en ce début de semaine

(Belga) La brume et les champs nuageux domineront le ciel ce lundi matin. L'instabilité augmentera au cours de la journée. Des averses, parfois accompagnées d'orages, se développeront au cours de l'après-midi, provoquant d'intenses précipitations. De la grêle ne sera pas à exclure. Les températures varieront entre 13 et 18 degrés, selon les prévisions de l'IRM. Le vent, faible, soufflera de directions variables. A la mer, il sera modéré et s'orientera de secteur nord à nord-ouest.

Lundi soir, de fortes averses orageuses seront encore possibles par endroits. Plus tard durant la nuit, la tendance aux orages diminuera, mais le ciel restera partiellement à très nuageux sur certaines régions avec encore de la pluie. Il fera à nouveau brumeux et du brouillard pourra se former. Les minima oscilleront entre 6 et 9 degrés sous un vent faible et variable, devenant parfois modéré de secteur nord-est sur la moitié nord du pays. Mardi, le temps restera inchangé. Il sera instable avec toujours des risques d'averses et d'orages. Les éclaircies devraient faire leur retour à partir de mercredi. (Belga)