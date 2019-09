Temps instable jusqu'au moins début de semaine prochaine

(Belga) Le temps restera instable jusqu'au moins début de semaine prochaine, annonce jeudi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo de la mi-journée.

Jeudi après-midi, la nébulosité sera d'abord variable sur toutes les régions avec par moment des averses. Plus tard, de plus larges éclaircies sous un temps généralement sec seront possibles à partir de la côte. Les maxima seront compris entre 13 degrés en Haute Belgique et 17 degrés en Campine. En soirée, les dernières averses s'évacueront rapidement par l'est du pays. Durant la nuit, le temps sera d'abord sec partout sous un ciel peu nuageux à serein. Mais en deuxième partie de nuit, il y aura un risque local de formation de brume, brouillard ou nuages bas. Les minima seront frais, compris entre 4 degrés en Hautes­ Fagnes et 9 degrés à la côte. Vendredi, il fera sec en journée avant l'arrivée en soirée et la nuit de précipitations par l'ouest. Le mercure atteindra entre 17 et 21 degrés. Samedi, le temps sera variable avec des averses et un coup de tonnerre possible. Les maxima se situeront entre 14 et 18 degrés. Dimanche, après dissipation de la grisaille matinale, le temps restera variable avec des averses, probablement un peu moins nombreuses que la veille. Un coup de tonnerre restera possible par endroits. (Belga)