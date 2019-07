Temps mitigé jusque mardi soir avant le retour du soleil

(Belga) Lundi après-midi, les nuages resteront prédominants même si quelques éclaircies se dessineront par endroits, signale l'Institut royal météorologique (IRM). Dans le sud du pays, les éclaircies seront plus nombreuses. Le temps restera sec à quelques gouttes près. Les maxima se situeront entre 17° sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi qu'à la Côte et 21° en Lorraine belge, sous un vent généralement modéré de secteur nord.

Lundi soir, il y aura davantage d'éclaircies. En cours de nuit, des champs de nuages bas pourront toutefois à nouveau se former, surtout en Flandre. En Ardenne, où les éclaircies resteront les plus larges, le temps pourrait devenir brumeux et du brouillard se formera dans certaines vallées. Les minima varieront de 7° en Hautes Fagnes à 13° en bord de mer. Le vent de nord deviendra faible et généralement variable. Mardi, la matinée sera encore très nuageuse, sauf en Ardenne, mais le temps sera généralement sec. Dans l'après-midi, des éclaircies se développeront, devenant larges en soirée. Les maxima seront compris entre 18° en Hautes Fagnes et 23° en Lorraine belge. Le soleil reviendra plus franchement dès mercredi avec des températures progressivement en hausse, même si en fin de semaine, il y aura un risque d'averses. (Belga)