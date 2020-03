Temps nuageux et pluies en matinée avant des éclaircies en après-midi

(Belga) Le ciel sera couvert vendredi avec de la pluie tout au long de la matinée. Il s'éclaircira dans l'après-midi et laissera place à un temps plus sec avec, néanmoins, une possibilité d'averses par endroits. Les maxima atteindront 3°C en Ardenne et 8°C en Flandre, selon les estimations de l'Institut royal météorologique. Le vent sera modéré à fort au littoral nord-ouest, avec des rafales atteignant 50 à 60 km/h. Le temps sera similaire samedi avec des passages nuageux plus fréquents dans l'est et des maxima autour des 10°C.

En soirée, quelques pluies seront encore possibles avec des précipitations hivernales en Ardenne. Le temps deviendra plus sec dans la nuit. Les minima descendront à 4°C sur la côte et -1°C le long de la frontière française. Le vent se calmera pour rester à un niveau faible à modéré. Samedi, le ciel oscillera entre éclaircies et épisodes très nuageux avec quelques faibles averses isolées. Le thermomètre sera au plus haut en Flandre, à 10°C et ne montera qu'à 5°C dans les Hautes Fagnes. Le vent sera faible à modéré. Une zone de pluie traversera le pays d'ouest en est, dimanche. Le temps sera ensuite variable et présentera des températures jusqu'à 11°C. (Belga)