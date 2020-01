Temps nuageux et pluvieux vendredi

(Belga) Vendredi, il fera très nuageux sur le centre et le sud-est de la Belgique avec de la pluie ou des averses; alors que sur l'ouest, des éclaircies sont attendues, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. En cours de matinée, la nébulosité deviendra variable partout avec risque d'une averse. Il fera un peu moins doux avec des maxima de 5 à 9 degrés.

Vendredi soir, quelques averses seront encore possibles au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, il fera déjà sec. La nuit prochaine, le temps deviendra sec partout avec encore assez bien de nuages. En Ardenne, du brouillard pourra se former. Le mercure oscillera entre -1 degré en Haute Belgique et +3 degrés en de nombreux endroits en plaine. Samedi, l'on profitera d'un temps sec toute la journée. De nombreux nuages, principalement élevés, seront néanmoins présents. Dans le sud-est du pays, des nuages bas pourront parfois se montrer tenaces. Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 ou 8 degrés sur l'ouest du pays. Dimanche, une faible perturbation traversera le pays d'ouest en est avec une nébulosité abondante et temporairement un peu de pluie. Les maxima seront de 4 degrés en Haute Belgique à 9 ou 10 degrés à la mer.