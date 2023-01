Temps pluvieux et venteux pour débuter la semaine

(Belga) Le ciel sera couvert et les précipitations rythmeront la majeure partie de la journée, lundi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Elles pourront être assez abondantes dans le nord­-ouest de la Belgique et se produiront soit sous forme de neige sur les hauts plateaux ardennais, soit sous forme de pluie ou de neige fondante à plus basse altitude.

En fin de journée, la neige se généralisera en Ardenne et des précipitations hivernales pourront également faire leur apparition sur le centre et l'ouest du pays. Sur les hauts plateaux de l'Ardenne, la couche de neige pourrait atteindre 10 à 15, voire localement 20 cm en fin de journée. Des cumuls de 25 à 30 l/m² sont également attendus et concerneront surtout le nord-ouest et le sud du pays. L'IRM a émis une alerte jaune pour des pluies. Celle-ci concernera les provinces de Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers, Namur et Luxembourg dès 11h00 jusqu'à mardi à 01h00. Les maxima varieront entre 1 °C dans les Hautes Fagnes et 6 °C en Flandre, sous un vent modéré à assez fort. Les rafales pourront atteindre 70 km/h dans l'intérieur du pays le matin. L'après­-midi, les rafales de 60 à 70 km/h ou localement supérieures concerneront la région côtière. Lundi soir, la neige s'attardera encore un peu en Ardenne. À partir de l'ouest le temps deviendra plus sec mais quelques averses hivernales pourront d'abord se produire, également en Basse Belgique. En cours de nuit, le temps redeviendra sec et le gel sera généralisé avec des minima de ­2 à ­4 °C. Le risque de plaques de glace sera alors présent sur tout le pays. (Belga)