Temps pluvieux mais doux pour le week-end

(Belga) Samedi après-midi, de nouvelles pluies ou averses remonteront de la France et traverseront le pays, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Un vent modéré de sud propulsera les températures entre 11° et 16°.

Samedi soir et la nuit suivante, nous aurons d'abord une accalmie avec des éclaircies et un temps sec puis la nébulosité augmentera, il y aura des averses, parfois intenses et accompagnées d'orage en fin de nuit. Les minima oscilleront entre 6° et 9°. Dimanche, le temps sera d'abord très instable avec des pluies parfois intenses et orageuses. Ensuite, cela se calmera l'après-midi avec le retour de quelques éclaircies. La douceur se maintiendra avec des maxima de 10° à 16°. Après une courte accalmie lundi matin, de nouvelles pluies traverseront régulièrement le pays lundi et mardi. Lundi, les maxima seront compris entre 7° ou 8° en Ardenne et environ 12° en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud à sud-ouest, avec des rafales jusque 50 ou 60 km/h. Mardi, les températures atteindront des valeurs autour de 8° ou 9° dans le centre. Mercredi et jeudi, le temps plus sec avec quelques éclaircies. Les maxima tourneront autour de 10° mercredi et seront compris entre 9° et 13° jeudi. (Belga)